Hrvatska povećala sredstva za projekte Hrvata u BiH, podrška demografskim mjerama

Hrvatski ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izjavio je kako je to ministarstvo povećalo sredstva u okviru javnih poziva za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini s dosadašnjih 1,3 miliona na 1,8 miliona eura.

- Ovim povećanjem dodatno jačamo podršku demografskim mjerama i stvaranju uvjeta za ostanak, povratak i kvalitetniji život obitelji - rekao je Šipić.

Hrvatski ministar sastao se u ponedjeljak u Livnu s predsjednikom Vlade Kantona 10 Ivanom Vukadinom s kojim je razgovarao o konkretnim mogućnostima realizacije projekata usmjerenih na djecu, porodicu i jačanje podrške roditeljstvu.

Ulaganje u demografske potencijale Hrvata u Bosni i Hercegovini ocijenjeno je kao vrijedan doprinos sveukupnim naporima Republike Hrvatske za ostanak i opstanak hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

Također je istaknuto kako povećanje izdvajanja za projekte potvrđuje kontinuitet brige za potrebe Hrvata u BiH te jasno pokazuje da Republika Hrvatska ovu podršku smatra jednim od svojih strateških prioriteta.

Kako su izvijestili iz Vlade Kantona 10 tokom sastanka razgovaralo se o suradnji s Hrvatima u Bosni i Hercegovini u području demografske politike, kao i o mogućnostima podrške projektima usmjerenima na jačanje demografske slike te razvoj obrazovanja, sporta i kulture na području Kantona 10.

Vukadin je zahvalio ministru Šipiću i Vladi Republike Hrvatske na kontinuiranoj i snažnoj podršci, naglasivši kako ona predstavlja važan oslonac u očuvanju nacionalnog identiteta, demografske stabilnosti i ukupnog društvenog razvoja.

Istaknuo je kako su demografska pitanja među ključnim strateškim izazovima današnjice te da zahtijevaju dugoročno planiranje, partnerski odnos i zajedničko djelovanje svih razina vlasti.

- Kroz realizaciju projekata usmjerenih na djecu, porodice i mlade stvaramo konkretne preduvjete za ostanak ljudi na ovim prostorima i sigurniju budućnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Ovakva saradnja s Republikom Hrvatskom, posebno u području demografske politike, od iznimne je važnosti za Kanton 10 - poručio je Vukadin.