Nova prava za ratne vojne invalide u FBiH: Minimalna penzija za borce 666,40 KM

Predsjednik i potpredsjednik Saveza RVI Federacije BiH posjetili su federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžada Lokmića, kako bi se informisali o implementaciji boračkih zakona i izmjenama koje od 1. januara donose značajne finansijske i statusne benefite boračkoj populaciji.
Predsjednik Saveza RVI FBiH Kerim Trakić izjavio je da izmjene zakona o pravima boraca omogućavaju povoljnije penzionisanje svim ratnim vojnim invalidima, bez obzira na radnu sposobnost.
– Svi ratni vojni invalidi, bilo da su sposobni ili nesposobni za rad, ostvaruju pravo na povoljnije penzionisanje. Pozivam one koji ispunjavaju uvjete da se obrate PIO/MIO fondu – kazao je Trakić nakon razgovora s federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžadom Lokmićem.
Izmjene zakona, kako je kazao Lokmić, garantuju da penzije ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja neće biti niže od minimalne penzije isplaćene u decembru 2024. godine.
– Minimalna penzija od 1. januara iznosi 666,40 KM. Ako neko ima manju penziju, razliku će isplaćivati Vlada FBiH – rekao je Lokmić.
Dodao je da su ukinuta ranija ograničenja iz 2013. godine te da svaki ratni vojni invalid, uz priznati ratni staž, može ostvariti pravo na penziju prije navršenih 65 godina, kao i istovremeno raditi i primati penziju.
- Penzioneri su retroaktivno ostvarili povećanja od januara, a ratni vojni invalidi će uvećane invalidnine dobiti kroz martovsku invalidninu koja se isplaćuje u aprilu. Najveće benefite imat će ratni vojni invalidi, porodice šehida i demobilisani borci, kroz usklađivanje ličnih i porodičnih invalidnina – rekao je Trakić.