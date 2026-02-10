Nova prava za ratne vojne invalide u FBiH: Minimalna penzija za borce 666,40 KM

Predsjednik i potpredsjednik Saveza RVI Federacije BiH posjetili su federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžada Lokmića, kako bi se informisali o implementaciji boračkih zakona i izmjenama koje od 1. januara donose značajne finansijske i statusne benefite boračkoj populaciji.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Kerim Trakić izjavio je da izmjene zakona o pravima boraca omogućavaju povoljnije penzionisanje svim ratnim vojnim invalidima, bez obzira na radnu sposobnost.

– Svi ratni vojni invalidi, bilo da su sposobni ili nesposobni za rad, ostvaruju pravo na povoljnije penzionisanje. Pozivam one koji ispunjavaju uvjete da se obrate PIO/MIO fondu – kazao je Trakić nakon razgovora s federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžadom Lokmićem.