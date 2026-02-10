Rijeka Drina iz godine u godinu zagušena tonama otpada

Rijeka Drina, simbol čiste i netaknute prirode opjevane u sevdalinkama, danas je kod Višegrada u BiH prekrivena velikim količinama otpada, što ekološki aktivisti opisuju kao ozbiljnu ekološku katastrofu.

Površinom Višegradskog akumulacionog jezera, kao i prethodnih godina, plutaju tone smeća, uključujući plastične boce, ambalažu od hrane i pića, dijelove namještaja, kućanske aparate, stare gume, pa čak i uginule životinje. Na mjestima gdje se otpad zadržava, voda je jedva vidljiva, dok se iz gustih slojeva smeća šire neugodni mirisi.

Ekološki aktivisti upozoravaju da problem nije nov i da se ponavlja iz godine u godinu, naročito nakon obilnih padavina i rasta vodostaja. Dejan Furtula iz ekološke organizacije Eko Centar rekao je da su prizori s Drine “poražavajući”, navodeći da je ove godine na tom području završilo više od 15.000 kubnih metara otpada.

Ignorisanje problema

Furtula je optužio nadležna ministarstva i institucije za dugogodišnje ignorisanje problema, uprkos brojnim upozorenjima. Prema njegovim riječima, riječ je o međunarodnom pitanju, jer zagađenje dolazi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

- Rijeke se u cijelom regionu pretvaraju u deponije - rekao je Furtula, dodajući da postoje evropski projekti za praćenje otpada riječnim tokovima, ali da zahtijevaju lokalno kofinansiranje koje male organizacije ne mogu osigurati, dok veće institucije, kako tvrdi, nisu pokazale interes.

Ozbiljne posljednice

Upozorio je da zagađenje ima ozbiljne posljedice po biljni i životinjski svijet, biodiverzitet rijeke Drine, ali i po zdravlje ljudi. Otpad prikupljen iz rijeke, dodao je, završava na gradskoj deponiji u Višegradu, koja je često zahvaćena požarima.

Ekološke organizacije najavile su veliku omladinsku akciju čišćenja rijeka u maju i pozvale građane iz svih zemalja regiona da se uključe.

Iako se u narodu kaže da je teško “ispraviti krivu Drinu”, aktivisti upozoravaju da se problem zagađenja rijeke godinama gotovo i ne pokušava riješiti, zbog čega se, kako navode, ekološka kriza iznova vraća — sve ozbiljnija i sve vidljivija