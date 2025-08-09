Video / Hladna Drina nudi pravo osvježenje: Plivaju samo najhrabriji, ali i na obali je ljepše nego kući

Ipak, na gradskim plažama u Goraždu ima dovoljno slobodnog prostora, jer osvježenje su danas potražili samo najhrabriji. Temperatura vode je ispod 17 stepeni i skoro dvostruko je niža od one na otvorenom.

Dok temperature vode u Drini osciliraju zbog proizvodnje struje i ispuštanja novih količina iz akumulacionog jezera HE Piva na Mratinju u Crnoj Gori, boravak na obali ili u plićaku, s pogledom na brzake ove prelijepe rijeke, ugodniji je od onog na vrelom asfaltu, kući ili u baštama kafića.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.