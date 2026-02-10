UIO BiH potvrdila nova poskupljenja: Najskuplje cigarete do 29 KM

U Bosni i Hercegovini slijedi novo poskupljenje cigareta, potvrđeno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kako je saopćeno, zaprimljeni su zahtjevi za promjenu maloprodajnih cijena od tri distributera, a nove cijene će se uvoditi u nekoliko faza.

Prve izmjene stupaju na snagu 13. februara, kada će se početi primjenjivati novi cjenovnik za cigarete koje distribuira Tvornica duhana Rovinj (TDR). Prema najavama, najskuplje cigarete ovog proizvođača koštat će 7,20 KM.

Dodatno poskupljenje najavio je i Philip Morris BH, čije će nove cijene važiti od 19. februara. Cijene će u prosjeku biti više za oko 20 feninga, a najskuplja pakovanja dostići će cijenu od sedam KM.

Treći distributer, kompanija Nelt, nove maloprodajne cijene primjenjivat će od 9. marta 2026. godine. Prema objavljenom cjenovniku, najskuplje cigarete iz njihove ponude koštat će čak 29 KM.