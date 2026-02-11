U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Slom državne policije

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Slom državne policije.

Plaće uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama značajno su niže u odnosu na ista radna mjesta na nižim nivoima, a blokada usvajanja budžeta za 2026. onemogućava primjenu nove osnovice u iznosu od 690,86 KM.

- Vjerovatno se ide s namjerom da se uništavaju državne institucije. Državna policija je na marginama društva, najniže plaćena od svih policija u BiH - kaže Salan.

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka poručuje da je članstvo u EU najbolja garancija stabilnosti i prosperiteta BiH.

Dvije godine od zemljotresa mještani Ljuboveta u strahu: Nekome 70.000 KM, a nekome ni da kaži "selite".

Građani BiH ovise o uvoznoj hrani. Cijene su previsoke, a proizvodnja mala.

Razgovarali smo s bivšim visokim predstavnikom Volfgangom Petričem koji poručuje da se "BiH mora probuditi ako želi biti država".

Raskol u Stranci za BiH, dio delegata u TK najavljuje napuptanje stranke. Traže uvođenje povjereništva, stranka će se prepoloviti.

Na suđenju u predmetu protiv Ćazima Osmanovića, koji je osumnjičen za ubistvo Brusa Mučiša, iznesene su završne riječi.

Kula u Starom gradu Srebrenik mjesto susreta i kulturnih događaja: Počinju "Dani povelje bana Kotromanića II."

Fudbalska groznica u Zenici: Sastaju se Čelik i Sarajevo.

Šta se dešavalo na 27. radnoj sjednici: Uveliko 2026., a Skupština KS još na temama iz 2024.

Analitičari upozoravaju na pripreme Rusije za masovnu invaziju. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Na kulturnim stranama saznajte više o predstavi "Ro i Juju."

Pjevačica Belma Sakić govorila je o svom najemotivnijem projektu do sada.

