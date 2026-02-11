Grupa nezadovoljnih roditelja traži sastanak sa ministricom: Hoćemo hitnu reviziju sistema upisa u vrtiće

Neformalna grupa roditelja u Kantonu Sarajevo upozorila je javnost i medije na ozbiljne probleme u procesu upisa djece u predškolske ustanove putem EMIS sistema, ocjenjujući da je upis pretvoren u „višemjesečnu neizvjesnost i sistemsku nepravdu“.

U dopisu koji su poslali "Avazu" roditelji navode da je nakon poništenja dijela januarsko-februarskog upisnog roka i pomjeranja procedura veliki broj porodica ostao bez rješenja za zbrinjavanje djece.

Ključni problemi

Konačne rang-liste očekuju se tek 9. marta, a upis od 10. marta, iako su mnogi roditelji već planirali povratak na posao. Posebno su pogođeni roditelji koji se vraćaju s porodiljnog odsustva ili započinju novi radni odnos.

Kao ključne probleme ističu netransparentan i neujednačen sistem bodovanja, nepostojanje mehanizma za povezivanje braće, sestara i blizanaca, nepovoljan položaj djece rođene u periodu april–septembar, te nelogične administrativne granice općina koje utiču na bodove. Ukazuju i na slučajeve djece s visokim brojem bodova ispod crte bez jasnog obrazloženja, odbijanja uprkos poziciji na rang-listi, kao i izostanak pisanih rješenja i funkcionalne korisničke podrške.