Bogunić o Dodikovim uvredama: Pravosuđe će kao i ranije te stvari rješavati na adekvatan način

11.2.2026

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Sanin Bogunić izjavio je da će na dvodnevnoj sjednici te institucije, koja je počela danas u Sarajevu, biti razmatrane odluke o imenovanjima, odluke vezane za provjeru izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih fumkcija, te odluke vezane za stavove o novom zakonu o VSTV-i i zakonu o Sudu BiH.

Upitan o najnovijim uvredama na nacionalnoj osnovi koje je iznio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Bogunić je rekao da će pravosuđe kao i ranije te stvari rješavati na adekvatan način.

Dodao je da su nadležnosti poznate pa se tako zna šta radi Tužilaštvo BiH, a šta radi VSTV kao regulator pravosudnog sistema.

Bogunić je istakao, odgovarajući na pitanje o zahtjevu udruženja žrtava za utvrđivanje odgovornosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića, da su predstavnici udruženja jučer održali sastanak s Kajganićem i koliko mu je poznato zadovoljni su odgovorima koje su dobili.

- Ukoliko se utvrde nepravilna postupanja bilo koga, uključujući i glavnog tužioca, svi će snositi sankcije - poručio je Bogunić.

