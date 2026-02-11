Komisija nije prihvatila razrješenje Miokovića, tri člana bila suzdržana

Komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izbor i imenovanje nije na današnjoj sjednici većinom glasova podržala prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg Doma Dragana Miokovića, prenosi Fena.

Predsjedavajući Komisije Mladen Bošković izjavio je nakon sjednice da su četiri člana glasala za prijedlog, dok su tri bila suzdržana.

Prema njegovim riječima, predlagači će nastaviti tražiti poslovničke mogućnosti kako bi se ovo pitanje ipak našlo na dnevnom redu Predstavničkog doma.

- Kako će to biti, kojom brzinom, kojom tehnikom i na kojoj sjednici Doma, ja vam u ovom trenutku ne mogu reći osim da ovo ima svoj daljnji tijek; vidjet ćemo kako i na koji način sukladno Ustavu i Poslovniku će to biti i odrađeno - rekao je Bošković.

Na najavljenom dnevnom redu sjednice Komisije bio je prijedlog više parlamentarnih stranaka i pojedinaca za razrješenje Dragana Miokovića zbog njegove izjave izrečene u jednoj televizijskoj emisiji, a koja se odnosila na događaje s kraja Drugog svjetskog rata poznate kao Blajburška tragedija. U razgovoru o blajburškim žrtvama, Hrvatima, Mioković je tada kazao da ih je "malo ubijeno".

Nakon reakcija u javnosti, Mioković se izvinio, ističući da nikada ne bi podržao bilo koji ratni zločin, bez obzira na to ko ga je počinio.

Ipak, podnosioci inicijative smatraju da izvinjenje nije dovoljno te da bi, uprkos tome, trebao biti razriješen dužnosti koju trenutno obavlja.

Prijedlog za razrješenje predsjedavajućeg Predstavničkog doma podnijele su parlamentarne stranke iz koalicije predvođene Hrvatskom demokratskom zajednicom, kao i HDZ 1990, te pojedinačno zastupnici Mario Karamatić iz HSS-a i Slaven Raguž iz HRS-a.

Komisija Predstavničkog doma za izbor i imenovanje nadležna je za predlaganje imenovanja i razrješenja koja su u ingerenciji ovog doma Parlamenta Federacije BiH.