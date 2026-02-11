Komandant EUFOR-a posjetio Tuzlu, naglašena važnost saradnje sa OSBiH

Komandant EUFOR-a generalmajor Maurizio Fronda danas je posjetio Tuzlu, gdje je s brigadnim generalom Fahirom Žilićem, komandantom 5. brigade Oružanih snaga BiH (OSBiH) razgovarao o sigurnosnoj situaciji na tom području, zajedničkim aktivnostima i obuci koju provode EUFOR-a i OSBiH da bi se osiguralo sigurno i stabilno okruženje.

Ovom prilikom potvrđena je i posvećenost EUFOR-a i OSBiH jačanju međusobnih veza, utemeljenih na više od 20 godina saradnje.

Generalmajor Fronda posjetio je i LOT kuću Austrijskog tima za vezu i osmatranje u Tuzli, što je bila prilika za sticanje uvida u način komunikacije pripadnika EUFOR-a s lokalnim stanovništvom tokom njihovih svakodnevnih zadataka na ovom području.

Kontinuirana saradnja

Također, posjetio je i lokaciju za skladištenje municije i lokaciju za skladištenje oružja u blizini Tuzle gdje ga je generalmajor Zdravko Rezo, komandant Komande za podršku OSBiH informisao o radu Odjela EUFOR-a za zajedničke vojne poslove (JMA), koji djeluje u skladu s ovlastima Općeg okvirnog sporazuma za mir i pruža podršku institucijama BiH za propisno upravljanje sredstvima u skladištima.

Komandant EUFOR-a istakao je važnost kontinuirane saradnje i interoperabilnosti između OSBiH i EUFOR-a. Pohvalio je vojnike EUFOR-a raspoređene u Tuzli za izuzetan profesionalizam, entuzijazam i svakodnevni rad, čime se naglašava snažna opredijeljenost EUFOR-a da ostane vidljiv, kredibilan i nepristrasan i da obezbjeđuje sigurno i stabilno okruženje svim građanima BiH.

Važnost LOT kuća

Također je naglasio važnost LOT kuća širom BiH, jer preko njih EUFOR na konstruktivan način komunicira s lokalnim zajednicama i institucijama BiH.

- Pripadnici LOT kuća su vitalna karika u lancu EUFOR-a, koja radi na osnaživanju zajednice i osigurava sigurnost i stabilnost širom zemlje - kazao je komandant EUFOR-a.

Sa 20 LOT kuća i 24 privremena područja okupljanja, EUFOR ostaje prisutan i angažovan u svim dijelovima BiH i sarađuje sa OSBiH i lokalnim institucijama u cilju svjetlije budućnosti za sve građane BiH, saopćeno je iz Komande EUFOR-a u BiH.