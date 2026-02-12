Konačna odluka: Gasi se još jedan bh. industrijski div

Bez obzira na to što će radnička cjelokupna potraživanja biti prioritetno isplaćena nakon parcijalne prodaje imovine, Sindikat radnika je odluku o gašenju prihvatio s ogorčenjem.

Proizvodnja u lukavačkoj Koksari se gasi. Odluku je jučer donijela Skupština povjerilaca Koksare u stečaju. Odluka je uslijedila nakon što nije pristigla nijedna ponuda potencijalnog strateškog partnera koji bi bio spreman da nastavi proizvodnju.

Dugo očekivana Skupština povjerilaca Koksare stavila je tačku na bezuspješan proces pronalaska potencijalnog strateškog partnera za nastavak proizvodnje u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu.

Niko se nije javio

Nije se prijavio ni dosadašnji privremeni strateški partner – fočanski Pavgord, kojeg, očigledno, proizvodnja koksa više ne zanima.

Skupština nije imala drugi način nego donijeti odluku da se pristupi procesu zaustavljanja ovih pogona u narednom periodu.

– Ono na šta nismo mogli kao Skupština danas utjecati je pronalazak partnera, kojih za proizvodnju koksa nema. I nismo mogli nikoga natjerati da dalje nastavi rad proizvodnje koksa – istakao je Almir Bajrić, stečajni upravnik Koksara Lukavac u stečaju

Konačna odluka

Odluka o gašenju proizvodnje je konačna. Bez obzira na protivljenja nezadovoljnih radnika, takva odluka će morati biti realizirana.

– Izražavam veliku zabrinutost zato što su radnici, pogotovo inženjeri i rukovodioci posebno naglasili da, ukoliko se oktobarska i deset dana novembarske plata ne isplati, što je otišlo u stečajnu masu, da neće pristupiti gašenju. Radnici ni psihički, kad čuju ovu vijest, nisu spremni za taj poduhvat – kazao je Ermin Halilović, predsjednik Sindikata radnika Koksara Lukavac u stečaju.