Danas je Dan žalosti u Tesliću zbog smrti djevojčice Milice

Na području Teslića danas je proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti djevojčice Milice Malić.

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je Dan žalosti na području ove lokalne zajednice na dan kada će Milica biti sahranjena u znak poštovanja, tuge i solidarnosti sa njenom porodicom.

Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Teslić i drugim javnim mjestima. Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom odlukom.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera; ugostiteljski objekti dužni su svoje poslovanje prilagoditi Danu žalosti; elektronski i drugi mediji s područja Grada Teslić dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi Danu žalosti.

Podsjetimo, djevojčica Milica Malić preminula je uslijed povreda nakon saobraćajne nesreće koja se prije nekoliko dana desila u blizini Teslića. U toj nesreći su teško povrijeđeni njen otac i sestre.