Dan žalosti sutra u Tesliću zbog smrti djevojčice Milene, nesreća porodice se dogodila uoči humanitarne večeri za njih

Na području Teslića za sutra je proglašen Dan žalosti povodom smrti djevojčice Milice Malić koja je preminula uslijed povreda nakon saobraćajne nesreće koja se prije nekoliko dana desila u blizini Teslića.

U toj nesreći su teško povrijeđeni njen otac i sestre.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Teslić, kao i na drugim javnim mjestima.

Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom odlukom.

Tužna vijest o smrti petogodišnje djevojčice potvrđena je jučer iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci.

Njen otac Dragan Malić hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje, a zadobio je teške povrede grudnog koša i karlice.

Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju. On je životno ugrožen i sve dalje prognoze u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem su neizvjesne.

Ova porodica se nalazila u teškoj materijalnoj situaciji te su se prikupljala sredstva kako bi im se pomoglo.

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" je 19. februara trebala organizovati "Veče prijatelja" kako bi se prikupilo 30.000 KM za pomoć samohranom ocu Draganu Maliću da opremi tokarsku radionicu i pokrene posao kod kuće, što bi mu pomoglo da se brine o kćerkama.

On je tada izjavio da mu je supruga preminula prije nekoliko godina te da se od tada samostalno brine o djevojčicama.