Katica: Niko od nas nije ovlašten niti može iznositi bilo kakve informacije

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica oglasio se nakon jučerašnje tragedije u glavnom gradu BiH u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Kako je kazao, do okončanja uviđaja niko nije ovlašten davati bilo kakve informacije o slučaju.

- U ovim nadasve teškim trenucima za sve nas, a prije svega za porodice stradalih u tragediji koja nas je jučer zadesila, želim vas obavijestiti da su policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo od momenta zaprimanja informacije o saobraćajnoj nezgodi, u 12:02 sati, bili na licu mjesta i poduzimali sve što je u njihovoj nadležnosti - kazao je.

Dodao je da je uviđaj započeo jučer, a bit će nastavljen i danas pod nadzorom dva tužioca Tužilaštva KS, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke.

- Bit će provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama. Do tada, niko od nas nije ovlašten niti može iznositi bilo kakve informacije u javnost, iako razumijem veliki interes javnosti i medija - rekao je.