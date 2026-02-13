Katica: Niko od nas nije ovlašten niti može iznositi bilo kakve informacije

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica oglasio se nakon jučerašnje tragedije u glavnom gradu BiH u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.
Kako je kazao, do okončanja uviđaja niko nije ovlašten davati bilo kakve informacije o slučaju.
- U ovim nadasve teškim trenucima za sve nas, a prije svega za porodice stradalih u tragediji koja nas je jučer zadesila, želim vas obavijestiti da su policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo od momenta zaprimanja informacije o saobraćajnoj nezgodi, u 12:02 sati, bili na licu mjesta i poduzimali sve što je u njihovoj nadležnosti - kazao je.
Dodao je da je uviđaj započeo jučer, a bit će nastavljen i danas pod nadzorom dva tužioca Tužilaštva KS, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke.
- Bit će provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama. Do tada, niko od nas nije ovlašten niti može iznositi bilo kakve informacije u javnost, iako razumijem veliki interes javnosti i medija - rekao je.
Uputio je izraz najdubljeg suosjećanja sa porodicom stradalog mladića, povrijeđene djevojke kojoj je poželio da pobijedi ovu tešku životnu bitku i što prije se oporavi, kao i sa ostalim povrijeđenima kojima je također zaželio brz oporavak.
- Molim vas za strpljenje, dostojanstvo i profesionalizam u obavljanju svih poslova, zadataka i izvještavanja vezanih za ovu stravičnu tragediju. Još jednom želim istaći da je policija uradila sve što je u okvirima njihovih nadležnosti te da je jučer izvršen uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac, u prisustvu sudskih vještaka saobraćajne, mašinske i medicinske struke. Veliki broj policijskih službenika jučer je bio angažovan i na regulisanju saobraćaja. Od trenutka nastanka saobraćajne nezgode, pa do 21:45 sati policijski službenici su radili na regulisanju saobraćaja koji je bio obustavljen kolovoznom trakom ulice Zmaja od Bosne iz smjera Novog Sarajeva u pravcu Općine Centar, a kasnije je zatvorena i cesta od raskrsnice na Marijin Dvoru u pravcu Američke ambasade, odnosno Pofalića - rekao je.
Podsjetio je da su policijski službenici sinoć su u 19:20 sati, zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa, uhapsili vozača tramvaja, nakon čega je predat u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a KS.