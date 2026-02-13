U Banjoj Luci svečano otvoren novi objekat za liječenje oboljelih od malignih bolesti u UKC RS

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS) danas je svečano otvoren novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u koji je, prema ranijim navodima nadležnih, uloženo više od 60 miliona KM.

Riječ je o savremeno opremljenom objektu namijenjenom liječenju onkoloških i hematoloških pacijenata koji će, kako je istaknuto, omogućiti bolje uslove za dijagnostiku, terapiju i palijativnu njegu.

Površina objekta, čija je gradnja započeta u 2022. godini, na šest etaža je 11.500 kvadratnih metara, a opremljen je sa 3.070 kreveta.

Kvalitet zdravstvene zaštite

Novi kapaciteti obuhvataju odjele za onkologiju, hematologiju i radioterapiju, kao i prostor za palijativnu njegu, čime se značajno unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite za pacijente.

Nikola Šobot, v.d. direktora UKC RS, izjavio je da će biti omogućeno efikasnije liječenje pacijenata koji boluju od malignih bolesti.

- Pacijenti će dobiti najbolju njegu - ocijenio je Šobot.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić ocijenio je da se otvaranjem ovog objekta otvaraju vrata nade, podsjećajući da je broj oboljelih od malignih bolesti u porastu.

Najveća vrijednost i snaga

On je poručio zdravstvenim radnicima da će oni ipak donijeti najveću vrijednost i snagu.

- Ovaj centar je i priznanje vašem radu - dodao je Šeranić.

Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemorata Milorad Dodik koji je najavio povećanje plata u zdravstvu.

- Od aprila će plate biti uvećane za pet posto, a od jula ćemo uvesti dodatak slično kao policiji tako da će kumulativno povećanje medicinskim tehničarima biti oko 18 posto, a ljekarima deset posto - naveo je Dodik.