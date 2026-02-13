Pivić o radu Vlade ZDK: Efikasnost nam je 98 posto, ova godina je godina razvoja

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Vlade ZDK za 2025. godinu, u kojem je naglašen visok stepen realizacije planiranih mjera i aktivnosti, uz manji utrošak sredstava nego što je bilo predviđeno.

Na sjednici kojom je predsjedavao premijer ZDK Nezir Pivić, dokument je predstavljen sa pregledom i analizom izvršenja planiranih mjera u protekloj godini. Prema podacima iz izvještaja, 25 organa uprave realizovalo je planirane projekte kroz ukupno 126 mjera i 765 aktivnosti.

Premijer Pivić istakao je da je ostvaren izuzetno visok nivo implementacije, uz racionalno korištenje budžetskih sredstava.

- Ukupni stepen implementacije je čak 98,3% od planiranih mjera i aktivnosti, uz svega 85,9% stvarno utrošenih planiranih sredstava za njihovu realizaciju. Na osnovu ostvarenih rezultata može se zaključiti da su planirane aktivnosti/projekti realizovani uz manja finansijska sredstva od planiranih, čime je potvrđen visok stepen efikasnosti rada i fiskalne posvećenosti Vlade - rekao je premijer Pivić.

Dodao je da analiza efektivnosti pokazuje pozitivan trend kod većine indikatora na nivou strateških mjera, pri čemu su neki ciljevi ostvareni ili čak premašeni, naročito u oblastima ekonomskog rasta, izvoza, obrazovanja i socijalnih izdvajanja.

Na istoj sjednici Vlada je usvojila i programe utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kojima je planirano više od 10 miliona KM.

Od tog iznosa, 2,2 miliona KM predviđeno je transferima drugim nivoima vlasti, po 100.000 KM za omladinske projekte i za zaštitu kulturno-historijskih spomenika, 250.000 KM za naučno-istraživačku djelatnost, milion KM za predškolski odgoj i obrazovanje, te rekordan iznos od šest miliona KM za sport.

- Ove godine smo postigli taj nivo ulaganja u sport da je ovo definitivno najveći iznos. Tome je svakako doprinijelo usvajanje Zakona o klubovima od posebnog interesa za ZDK - kazao je premijer Pivić.

U okviru Ministarstva privrede, usvojeni su programi utroška sredstava u vrijednosti od 6,5 miliona KM. Sredstva su raspoređena za razvoj konkurentnosti privrede, turističke infrastrukture i destinacija, subvencioniranje projekata razvojnih agencija, učešće na međunarodnim sajmovima, podršku komorama i udruženjima, administrativne troškove izgradnje proizvodnih objekata, te osiguravanje kredita pod povoljnim uslovima.

Dodatni milion KM planiran je kroz Escrow sredstva za razvoj poduzetništva, poduzetničke kulture i tradicionalnih zanata.

Premijer Pivić naveo je da će ukupna poticajna sredstva za ulaganja u privredu približno dostići iznos od deset miliona KM, dok je resorni ministar privrede ZDK-a Samir Šibonjić naglasio važnost rekordnih izdvajanja.

- Usvojen je rekordan iznos poticaja privredi. Stalno ističemo da je ZDK kičma razvoja i stub privrednog napretka ne samo našeg regiona, nego i Bosne i Hercegovine - kazao je ministar Šibonjić.

Najavljeno je i skoro usvajanje programa utroška sredstava za industrijske zone, kojih je trenutno 26 na području kantona. Vlada je usvojila i rekordan Program utroška sredstava za 2026. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, prometa i komunikacija, kojim će raspolagati sa 27 miliona KM.

Sredstva su prvenstveno namijenjena cestovnoj infrastrukturi, uključujući projekte na dionicama Zenica – Lašva, nastavak izgradnje GGM-a, Breza – Vareš, Zavidovići – Kamenica, Nemila – Bistričak – Teslić, Vareš – Pogar i Visoko – Kiseljak, dok je za nove projekte planirano oko 7,5 miliona KM.