Silajdžić uputio kritike Čavaliću: Mandat je dobio s liste stranke, a djelovao je samostalno

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Haris Silajdžić (SBiH) kritikovao je kolegu iz parlamentarnih klupa Admira Čavalića koji je napustio Stranku za Bosnu i Hercegovinu.

Silajdžić je stava da Čavalić govori o razlozima napuštanja stranke u želji da napravi štetu. Štete neće biti. A njemu neka je sa srećom, kaže.

- Međutim, važno je naglasiti da je uživao sve slobode unutar SBiH. Na izborima 2022. je bio nosilac, a potom i šef kluba. Stranka ga je nominovala za šefa Odbora za ekonomiju. Iako je čitav mandat pomalo skrivao da je uopće politički angažovan, jer se u javnosti uglavnom predstavljao kao ekonomski analitičar. Nikad javnost, u njegovih na stotine gostovanja, nije čula da je izgovorio puni naziv Stranke za Bosnu i Hercegovinu niti bilo koji stranački stav. Mandat je dobio s liste stranke, a djelovao je samostalno - navodi Silajdžić.

Dodaje kako je Čavalić imao punu slobodu izražavanja svojih stavova, ljudskih ali i političkih.

- Potpunu slobodu drugovanja s ljudima koji su sav svoj životni kapacitet stavili u funkciju nanošenja štete SBiH-u i Semiru Efendiću. Imao je svu podršku i odriješene ruke. Iako je vlast kritikovao, bio je tu ako 'zafali ruka'. Kao što je bilo pri donošenju Budžeta za 2026. godinu. Formalni razlog izlaska je svima upućenim smiješan. Navodno je nezadovoljan radom KV SBiH TK, a nigdje nije rekao da je on odbio prije dvije do tri godine da preuzme odgovornost. Nismo, naravno, mogli pročitati da je nezadovoljan poraznim rezultatom na lokalnim izborima u gradu Tuzli, gdje je on vodio procese, a SBiH nije dobacila ni do praga od tri posto, imajući manje glasova nego stranke koje su neuporedivo manje od SBiH - objašnjava Silajdžić.

Kaže da navedeni razlozi nemaju veze s istinom, ali smatra da imaju veze s intencijom SBiH-a o pravljenju alternative dosadašnjim politikama.

- A najviše sve ovo ima veze s tim što svim centrima moći, koji narod i državu drže u ovom jadnom stanju, nije odgovarala kandidatura Semira Efendića za člana Predsjedništva. Ne odgovara ona ni jednima ni drugima, iako je i jedni i drugi kao pozdravljaju i analiziraju da njima neće štetiti. Moguće je da ovakvih spavača ima još. Usluga je za SBiH da se na vrijeme otkrije ko je ko - zaključuje Silajdžić.