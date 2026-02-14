OBRATIO SE NAKON PROTESTA

Katica pozvao Tužilaštvo KS da što prije utvrde uzrok tramvajske nesreće: Radite danonoćno, svi smo žedni istine

Pozivam i Vladu KS da bude na raspolaganju za komunikaciju, naveo je

Katica: Apelovao na Tužilaštvo KS.

A. O.

14.2.2026

Nakon protesta koji su održani danas u Sarajevu, medijima se obratio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) Admir Katica koji je saopćio informacije o protestu koji je održan zbog pogibije mladića Erdoana Morankića, u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, koja se desila u četvrtak.

U nesreći je, podsjetimo, povrijeđena i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede.

Katica je dao osnovne informacije o protestu.

- Protesti su počeli u 14:40 sati, u 15:05 sati je bio blokiran saobraćaj, oko 16:00 sati je blokiran Marijin Dvor, poslije toga Skenderija, a iza 19 sati je normalizovan saobraćaj. Danas je na protestima bilo oko 6.000 građana, a kasnije na ove četiri lokacije znatno manje. Još jednom želimo da izrazimo saučešće porodici stradalog mladića Erdoana Morankića i da djevojci koja je teško povrijeđena Elli Jovanović zaželim brz oporavak – izjavio je ministar.

Naveo je i da razumije građane koji su izašli u velikom broju na proteste dodajući da je ova tragedija pogodila svakog pojedinca u državi i šire.

- Svako ima pravo na mirno okupljanje i nas je ovo mnogo potreslo i vidjeli ste da je policija prilikom protesta sa građanima pregovarala. Moram pozvati sve nas da imamo na umu da moramo obezbijediti da sve naše saobraćajnice budu protočne i da naše institucije moraju raditi svoj posao. To je moj apel građanima i vjerujem da će tako biti - dodao je.

Obratio se i Tužilaštvu KS i istražnim organima da što prije utvrde odgovornost tramvajske nesreće.

- Molim ih da rade danonoćno svi smo mi žedni te istine i želimo da znamo šta se desilo. Pozivam ih sve da urade što prije svoj posao – poručio je kantonalni ministar.

Osvrnuvši se ponovo na proteste rekao je da nije bilo incidenata te da su protekli mirno. Sve ono što je eventualno prijavljeno se, kako kaže, istražuje.

- To su metode nekakve primjene policijskih ovlaštenja i jako mi je drago da danas nije bilo povrijeđenih vidio sam neke snimke u medijima i policija istražuje o čemu je riječ. Molim građane za saradnju i vjerujem da ćemo ipak sačuvati javni red i mir na području KS.

Sutra će opet biti održani protesti i Katica kaže da je policija u pripravnosti.

- Policija prati i vlada situacijom i sutra ćemo se pozicionirati. Pozivam i Vladu KS da bude na raspolaganju za komunikaciju - naveo je.

Na pitanje novinarke kada će biti bolje u društvu i konstataciju da su građani ogorčeni onim što se dešava, Katica je poručio:

- Kao građani moramo razumjeti da mora proći određena procedura utvrđivanja činjenica i da se zna o čemu je riječ i kako bismo znali gdje pozicionirati odgovornost da ona ima svoje ime i prezime. I onda će se prema tim odgovornima postupiti u skladu sa zakonom. Zato sam kao ministar pozvao sve nadležne da nam koliko mogu što prije dostave informacije o odgovornosti u nesreći – zaključio je Katica. 

# SARAJEVO
# ADMIR KATICA
# MUP KS
