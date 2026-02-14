U Domu zdravlja Bihać otvoren Antistres kutak za podršku ženama

U Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena ZU Dom zdravlja Bihać otvoren je Antistres kutak, čime je načinjen značajan iskorak u unapređenju brige o mentalnom i reproduktivnom zdravlju žena na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Riječ je o prostoru namijenjenom pružanju psihološke i savjetodavne podrške ženama, bez potrebe za prethodnim zakazivanjem termina.

Iz Doma zdravlja ističu da je cilj ove inicijative osnaživanje žena i pružanje kontinuirane podrške kroz različite životne izazove, uz poseban fokus na stres, traumu i emocionalno zdravlje.

- Uz klinički pregled, stručni tim njeguje sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva razgovor, empatičan odnos prema korisnicama te individualno prilagođenu brigu u skladu s potrebama svake žene. Naglašavaju da razumijevanje i podrška ne smiju biti privilegija, već standard zdravstvene zaštite - istakli su iz Doma zdravlja Bihać.

U okviru unapređenja kvaliteta usluga, posebno se vrednuju povratne informacije korisnica kroz sistem e-zadovoljstva, koji omogućava kontinuirano praćenje i poboljšanje rada.

Podršku ženama u okviru Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena pružaju timovi predvođeni dr Halidom Lubić i dr Orhanom Džinićem, uz saradnju sa organizacijom Medica Zenica te menadžmentom Doma zdravlja Bihać.