Mostar: Skupština Medžlisa IZ zatražila intervenciju visokog predstavnika i prozvala bošnjačke političke subjekte

Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar (MIZ), na danas održanoj redovnoj sjednici, usvojila je dva zaključka kojima traži hitnu intervenciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i političkih predstavnika Bošnjaka u Vladi Federacije da odlučnije djeluju u vezi sa statusom Lakišića harema u centralnoj gradskoj zoni.

U prvom zaključku Skupština Medžlisa Mostar od Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) izričito zahtijeva da, koristeći bonske ovlasti, donese odluku kojom bi Islamskoj zajednici bio omogućen nesmetan pristup i ulazak u posjed Lakišića harema, kao i nametanje izdavanja neophodnih dozvola za izgradnju Interkulturnog centra "Mevlana".

– Imajući u vidu da je visoki predstavnik i ranije posezao za vanrednim ovlastima u politički osjetljivim situacijama ovu vrstu intervencije visokog predstavnika smatramo minimumom pravde prema Bošnjacima Hercegovine, i ostvarenju vjerskih prava Islamske zajednice – precizirano je u zaključku.

Uz jasne i precizne pravne argumente u ovom slučaju postoji i moralna i institucionalna obaveza OHR-a da upotrijebi svoja statutarna ovlaštenja radi zaštite imovinskih i vjerskih prava diskriminirane zajednice u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Ovaj zaključak je visokom predstavniku upućen uoči njegovog najavljenog dolaska u Mostar, uz poruku da se od međunarodne zajednice očekuje konkretna odluka, a ne simbolična podrška.

U drugom zaključku Skupština Medžlisa javno je pozvala političke subjekte s nivoa Federacije BiH koji predstavljaju bošnjačku kvotu da preuzmu aktivniju ulogu u rješavanju ovog pitanja i pozitivno odgovore na zahtjeve koje im je Islamska zajednica u više navrata pismenim putem upućivala.

Naglašeno je da bez njihove političke podrške i institucionalnog angažmana nije moguće osigurati adekvatno pravo i ravnopravan status Islamske zajednice u centralnoj zoni grada.