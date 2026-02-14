Usvojene izmjene kriterijuma za dodjelu stanova boračkim kategorijama

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je izmjene i dopune kriterijuma za dodjelu stanova pripadnicima boračkih kategorija u novoizgrađenoj stambenoj zgradi na području Brčko distrikt. Cilj izmjena je unapređenje procesa dodjele i uklanjanje tehničkih prepreka koje su ranije usporavale proceduru.

Šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu Senad Bešić izjavio je da su izmjene usmjerene na preciznije definisanje prava korisnika i pojednostavljenje administrativnih procedura.

Kako je naveo, novim pravilima jasnije je definisano pravo prvenstva kod porodica poginulih boraca, gdje prednost ostvaruje supružnik umrlog odnosno poginulog borca.

Također je pojednostavljena dokumentacija potrebna za prijavu, pa su sada obavezna samo dva dokumenta, dok se ostali dokazi dostavljaju naknadno na zahtjev komisije.

Izmjenama je usklađen i period koji se priznaje za bodovanje demobilisanih boraca, u skladu sa zakonskim odredbama.

Nakon usvajanja kriterijuma slijedi formiranje komisije i raspisivanje javnog poziva za dodjelu stanova.

U novoizgrađenom objektu predviđeno je ukupno 25 stanova, od kojih je dio namijenjen pripadnicima Armije RBiH, a dio pripadnicima HVO-a, čime se nastavlja proces stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u distriktu.