Škola iz Brčkog se oprostila od Erdoana Morankića: "Bio je poseban i svoj"

Četvrta osnovna škola Brčko distrikta BiH oprostila se emotivnom porukom od svog bivšeg učenika Erdoana Morankića, koji je jučer tragično izgubio život u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

- S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg bivšeg učenika Erdoan Morankić. Erdoan je devet godina pohađao našu školu zajedno sa svojim bratom blizancem. Tokom svog školovanja ostavio je poseban trag među učiteljima i učenicima. Bio je poseban, kreativan i svoj, istinski umjetnički duh koji je svijet posmatrao na jedinstven način - naveli su iz škole.