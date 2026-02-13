Škola iz Brčkog se oprostila od Erdoana Morankića: "Bio je poseban i svoj"

Porodici, bratu i svima koji su ga voljeli upućujemo iskreno saučešće i riječi podrške u ovim teškim trenucima, poručili su u saopćenju

A. O.

13.2.2026

Četvrta osnovna škola Brčko distrikta BiH oprostila se emotivnom porukom od svog bivšeg učenika Erdoana Morankića, koji je jučer tragično izgubio život u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

- S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg bivšeg učenika Erdoan Morankić. Erdoan je devet godina pohađao našu školu zajedno sa svojim bratom blizancem. Tokom svog školovanja ostavio je poseban trag među učiteljima i učenicima. Bio je poseban, kreativan i svoj, istinski umjetnički duh koji je svijet posmatrao na jedinstven način - naveli su iz škole.

Naglasili su da će ga pamtiti po vedrini, talentu i autentičnosti, osobinama kojima je, kako su istakli, obogaćivao školsku zajednicu.

- Porodici, bratu i svima koji su ga voljeli upućujemo iskreno saučešće i riječi podrške u ovim teškim trenucima - poručili su u saopćenju, koje su objavili uz njegove fotografije iz perioda školovanja.

Podsjećamo, u istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe. Sedamnaestogodišnja djevojka Ella Jovanović zadobila je teške povrede, amputirana joj je noga i smještena je u Opću bolnicu u Sarajevu.

