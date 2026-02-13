Čelnici Skupštine Brčko distrikta uputili saučešće porodici tragično stradalog studenta

U povodu tragične smrti Erdoana Morankića, studenta iz Brčkog koji je u četvrtak stradao u izlijetanju tramvaja iz šina u Sarajevu, predsjednik i dopredsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Damir Bulčević i Ivo Filipović, u petak su porodici uputili telegram saućešća.

Povodom tragične smrti našeg sugrađanina Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, izražavamo duboku potresenost, iskreno žaljenje i neizmjernu tugu zbog prerano ugašenog mladog života - stoji u telegramu saućešća predsjednika i dopredsjednika Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

U telegramu je istaknuto kako odlazak mladog čovjeka, koji je bio na početku svog životnog i akademskog puta, predstavlja “nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, prijatelje, kolege i profesore, ali i za cijelu zajednicu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine”.

- Njegova mladost i talent, kao i budućnost koja je bila pred njim, ostavljaju bolnu prazninu u srcima svih koji su ga poznavali. U ovim trenucima duboke boli upućujemo najiskrenije saućešće njegovoj porodici, uz izraze suosjećanja i solidarnosti. Povrijeđenim osobama u ovoj tragičnoj nesreći želimo brz i uspješan oporavak – naveli su Bulčević i Filipović.