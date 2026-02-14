Poznat termin dženaze mladiću Erdoanu Morankiću, kojeg je usmrtio tramvaj

Dženaza mladiću Erdoanu Morankiću, kojeg je usmrtio tramvaj u četvrtak u Sarajevu, klanjat će se sutra u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.
Tramvaj se kretao velikom brzinom, no istraga će utvrditi da li je uzrok tome nemar vozača ili tehnički kvar na vozilu
Dženaza Erdoanu Morankiću. Facebook
Podsjećamo, mladić, koji je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, je stajao na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja kada je naišao tramvaj iz smjera Željezničke stanice i iskočio sa šina, prošao kroz kompletno stajalište i završio na saobraćajnici.
ČETIRI OSOBE POVRIJEĐENE
Nakon ovog događaja je uhapšen vozač tramvaja Adnan Kasapović.
Tramvaj se kretao velikom brzinom, no istraga će utvrditi da li je uzrok tome nemar vozača ili tehnički kvar na vozilu.
