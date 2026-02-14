Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U BRČKOM

Poznat termin dženaze mladiću Erdoanu Morankiću, kojeg je usmrtio tramvaj

Tramvaj se kretao velikom brzinom, no istraga će utvrditi da li je uzrok tome nemar vozača ili tehnički kvar na vozilu

Dženaza Erdoanu Morankiću. Facebook

S. S.

14.2.2026

Dženaza mladiću Erdoanu Morankiću, kojeg je usmrtio tramvaj u četvrtak u Sarajevu, klanjat će se sutra u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.

Podsjećamo, mladić, koji je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, je stajao na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja kada je naišao tramvaj iz smjera Željezničke stanice i iskočio sa šina, prošao kroz kompletno stajalište i završio na saobraćajnici.

Nakon ovog događaja je uhapšen vozač tramvaja Adnan Kasapović.

Tramvaj se kretao velikom brzinom, no istraga će utvrditi da li je uzrok tome nemar vozača ili tehnički kvar na vozilu.

# BRČKO
# ERDOAN MORANKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.