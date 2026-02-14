Poznat termin dženaze mladiću Erdoanu Morankiću, kojeg je usmrtio tramvaj

Dženaza mladiću Erdoanu Morankiću, kojeg je usmrtio tramvaj u četvrtak u Sarajevu, klanjat će se sutra u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.

Podsjećamo, mladić, koji je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, je stajao na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja kada je naišao tramvaj iz smjera Željezničke stanice i iskočio sa šina, prošao kroz kompletno stajalište i završio na saobraćajnici.

Nakon ovog događaja je uhapšen vozač tramvaja Adnan Kasapović.