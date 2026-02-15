PADA VLADA KS

Almir Bečarević nakon Ukove ostavke: Kad premijer podnese ostavku, ostavku su podnijeli svi članovi Vlade

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici

Piše: Alen Bajramovic

15.2.2026

Nakon što je premijer KS Nihad Uk saopćio da podnosi ostavku, nekadašnji ministar u Kantonalnoj vladi i predsjednik KV Stranke za BiH Almir Bečarević pojasnio je kakav je status aktuelnog saziva Vlade i proceduru imenovanja nove Vlade KS. S ostavkom premijera pala je i kompletna vlada.

- Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici. Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade. Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 10 stav 2. Zakona o Vladi KS - kazao nam je Bečarević.

Podsjećamo, tokom održavanja današnjih protesta premijer KS Nihad Uk oglasio se zvaničnim saopćenjem u kojem je podnio ostavku.

# ALMIR BEČAREVIĆ
# VLADA KS
# NIHAD UK
