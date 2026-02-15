Ćudić nakon ostavke Uka: Nihade hvala ti, uvijek si birao poštenje, a ne političko kalkulantstvo

Preddsjednica Naše stranke Sabina Ćudić oglasila se na društvenim mrežama nakon što je premijer KS Nihad Uk podnio ostavku.
- Sinoć sam sa sinom stajala na raskrsnici kod Doma mladih. Jedno je proteste promatrati na ekranima ili u politički obojenim objavama za ili protiv ovih mladih ljudi, a drugo je svjedočiti njihovoj hrabrosti. Hrabrosti da izgovore ono što mislimo - da kada izgubimo mladića koji je samo čekao tramvaj, sistem ne može nastaviti funkcionisati kao da se ništa nije desilo.
Nardis je imao bezbroj pitanja. Nemam odgovore na sve, ali znam jedno. Kada bih birala između toga da jednom bude dječak na raskrsnici na protestima ili čovjek koji se panično drži funkcije, birala bih proteste za njega. Pa čak i kada su ti protesti protiv moje vlade. Zato, Nihade hvala ti. Hvala ti što si preuzeo odgovornost i ponudio svoju ostavku. Uvijek si u našim privatnim razgovorima kao i profesionalnim birao poštenje i odgovornost, a ne političko kalkulanstvo. Znam za stotine tvojih čestitih poteza koje si radio u tišini i od kojih nisi želio politički profitirati.
Naša stranka je nastala iz protesta i dubokog uvjerenja da preuzimanje političke odgovornosti u našoj zemlji može i mora izgledati drugačije. I nećemo stati. Naša borba za ovaj grad, za ovu državu ne staje. Dapače. Jer kako je jedan od osnivača Naše stranke, i potpredsjednik, franjevac, naš pokojni Boris Divković jednom prilikom rekao: “Ni mi iz stranke, niti itko može predvidjeti hoćemo li uspjeti. Ovdje nema te računice. Ovo nije tek pokušaj nerealnih entuzijasta i zanesenjaka… Naša stranka ne čeka budućnost – hoće li je budućnost potvrditi ili demantirati. Nastojat ćemo stvoriti bolju budućnost" - navela je Ćudić.