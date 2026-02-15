Detalji pada Vlade KS: Ćudić naredila Uku da podnese ostavku, SDP i NiP nisu ništa znali

To je dodatno poljulalo ionako narušene odnose unutar Trojke

Ćudić i Uk. Facebook

S. S.

15.2.2026

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je danas ostavku nakon trećeg dana masovnih protesta u ovom gradu zbog tramvajske nesreće u kojoj je stradao student Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene.

To u praksi znači da pada kompletna Vlada Kantona Sarajevo.

Nezvanične informacije govore o tome da je Nihadu Uku ovakav potez naredila Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke. Sve je urađeno s namjerom da se poboljša rejting stranke, koja ionako bilježi drastičan pad popularnosti.

Također, iste informacije govore i da o njoj praktično niko nije obavješten, a pogotovo ne koalicioni partneri SDP i NiP. 

To je dodatno poljulalo ionako narušene odnose unutar Trojke. SDP i NiP od ranije već zamjeraju Našoj stranci to što je dolaskom Sabine Ćudić počelo uzimanje njihovih kadrova.

