Cvijanović o ustaškoj ikonografiji na koncertu Thompsona u Širokom Brijegu: Sramna dešavanja, zgrožena sam

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osudila je dešavanja na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, pozivajući nadležne institucije da utvrde odgovornost i spriječe ponavljanje sličnih incidenata u Bosni i Hercegovini.

Cvijanović je poručila da su prizori obilježeni ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima Nezavisne Države Hrvatske (NDH) duboko uznemirujući te da predstavljaju ozbiljan društveni i sigurnosni problem.

- Najstrožije osuđujem užasne i uznemirujuće scene iz Širokog Brijega sa koncerta Thompsona. Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj - rekla je.