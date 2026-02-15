ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović o ustaškoj ikonografiji na koncertu Thompsona u Širokom Brijegu: Sramna dešavanja, zgrožena sam

Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj

Željka Cvijanović. Fena

S. S.

15.2.2026

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osudila je dešavanja na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, pozivajući nadležne institucije da utvrde odgovornost i spriječe ponavljanje sličnih incidenata u Bosni i Hercegovini.

Cvijanović je poručila da su prizori obilježeni ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima Nezavisne Države Hrvatske (NDH) duboko uznemirujući te da predstavljaju ozbiljan društveni i sigurnosni problem.

- Najstrožije osuđujem užasne i uznemirujuće scene iz Širokog Brijega sa koncerta Thompsona. Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj - rekla je.

Naglasila je da očekuje od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da u potpunosti rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja, identifikuju odgovorne te osiguraju da se slični incidenti ne ponove nigdje u zemlji.

Cvijanović je upozorila da veličanje ustaške ideologije predstavlja opasan oblik historijskog revizionizma i grubo vrijeđa dostojanstvo svih žrtava zločina, a naročito srpskog naroda koji je, kako je navela, tokom postojanja NDH pretrpio masovna stradanja i genocid.

- Nigdje u civiliziranom svijetu nema i ne smije biti mjesta za ovakve pojave, pa tako ni u Bosni i Hercegovini - poručila je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži X.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
