Ambasadorica Izraela o scenama s koncerta Thompsona u Hercegovini: Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti

Ambasadorica Izraela u BiH Galit Peleg oglasila se nakon koncerta kontroverznog Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, gdje je bila prisutna ustaška ikonografija, a skandirao se i sramotni pozdrav "Za dom spremni.

Ona je osudila korištenje nacističkih simbola i pozdrava i poručila da je zgrožena prizorima iz Pecare, gdje je publika mlađe dobi slavila uz nacističke gestikulacije.

- Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti - kazala je.

Ona je poručila da očekuje od vlasti BiH da se pozabave ovim događajem i osiguraju odgovornost.