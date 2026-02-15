Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEPOTPUNI REZULTATI

CIK objavio rezultate izbora u Varešu: Kandidat SDA imao više od 1.000 glasova prednosti nad Dodikom

Treću poziciju po broju glasova zauzeo je kandidat Stranke za BiH Nurdin Begović sa 682 glasa

Malik Rizvanović. Facebook

S. S.

15.2.2026

Centralna izborna komisija BiH objavila je preliminarne, nekompletne i nezvanične rezultate prijevremenih izbora u Varešu, gdje je SDA slavila veliku pobjedu.

Riječ je o rezultatima s redovnih biračkih mjesta, a na njih će naknadno biti dodati glasovi putem mobilnih timova, kao i putem pošte.

Ipak, nema dileme da je kandidat SDA Malik Rizvanović slavio pobjedu s obzirom da je dobio 1.703 glasa (49,90 posto), odnosno čak 1.011 glasova od prve pratnje, nezavisnog kandidata Daria Dodika.

Treću poziciju po broju glasova zauzeo je kandidat Stranke za BiH Nurdin Begović sa 682 glasa, kandidat HDS-a Igor Šimić je imao 214, a kandidatkinja HDZ-a BiH Stela Terzić svega 122.

Podsjećamo, izbori su raspisani nakon što je preminuo bivši dugogodišnji načelnik Zdravko Marošević (HDS). SDA je tako prvi put ostvarila pobjedu nakon izbora 2012. godine.

Rezultati izbora. Screenshot

# VAREŠ
# IZBORI 2026
# MALIK RIZVANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.