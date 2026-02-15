CIK objavio rezultate izbora u Varešu: Kandidat SDA imao više od 1.000 glasova prednosti nad Dodikom

Centralna izborna komisija BiH objavila je preliminarne, nekompletne i nezvanične rezultate prijevremenih izbora u Varešu, gdje je SDA slavila veliku pobjedu.

Riječ je o rezultatima s redovnih biračkih mjesta, a na njih će naknadno biti dodati glasovi putem mobilnih timova, kao i putem pošte.

Ipak, nema dileme da je kandidat SDA Malik Rizvanović slavio pobjedu s obzirom da je dobio 1.703 glasa (49,90 posto), odnosno čak 1.011 glasova od prve pratnje, nezavisnog kandidata Daria Dodika.

Treću poziciju po broju glasova zauzeo je kandidat Stranke za BiH Nurdin Begović sa 682 glasa, kandidat HDS-a Igor Šimić je imao 214, a kandidatkinja HDZ-a BiH Stela Terzić svega 122.

Podsjećamo, izbori su raspisani nakon što je preminuo bivši dugogodišnji načelnik Zdravko Marošević (HDS). SDA je tako prvi put ostvarila pobjedu nakon izbora 2012. godine.