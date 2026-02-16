Stanivuković reagirao na ustaško orgijanje u Širokom Brijegu: Traži da se Thompson kazni

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković reagirao je na koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, na kojem su istaknuti simboli NDH i uzvikivan poklič Za dom spremni. Poručio je da takvi postupci ne smiju ostati bez reakcije institucija.
Stanivuković je u objavi naveo da očekuje barem prekršajni nalog za Marka Perkovića Thompsona, ocijenivši da su njegovi postupci "za krivičnu prijavu". Pritom je upitao hoće li se nastaviti praksa da se, kako tvrdi, kažnjavaju samo Srbi.
"To nije pitanje glazbe niti kulture"
"Najoštrije osuđujem isticanje simbola NDH i pokliča 'Za dom spremni'. To nije pitanje glazbe niti kulture, to je pitanje odnosa prema fašizmu i povijesnom revizionizmu", poručio je.
Gradonačelnik Banje Luke postavio je i pitanje dvostrukih kriterija europskih institucija kada je riječ o veličanju fašističkih ideologija.
U objavi je podsjetio na stradanja tijekom Drugog svjetskog rata, navodeći da se na području Bosne i Hercegovine nalaze, kako je rekao, "najstrašniji dokazi terora počinjenog pod zastavom NDH", među kojima je spomenuo Donju Gradinu (Jasenovac), koju je opisao kao mjesto sustavnog uništavanja Srba, Židova i Roma.
"Posebno je poražavajuće što se sve događa uoči obilježavanja praznika koji zajednički slave Srbija i Republika Srpska. To nije slučajnost, nego politička poruka", napisao je.
"Šutnja institucija je suučesništvo"
Pozvao je predstavnike srpskog naroda u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, na čelu sa srpskom članicom Predsjedništva Željkom Cvijanović, da javno kažu koje su konkretne korake poduzeli kako bi se spriječilo održavanje takvog događaja te koje će "mjere biti pokrenute protiv svih koji su isticali obilježja fašističke tvorevine".
"Šutnja institucija u ovakvim trenucima nije neutralnost, to je suučesništvo", poručio je Stanivuković, dodajući da Bosna i Hercegovina mora jasno pokazati da na njezinu teritoriju nema mjesta za fašističku ideologiju, bez obzira odakle dolazi i tko je pokušava predstaviti kao "kulturni događaj".