Stanivuković reagirao na ustaško orgijanje u Širokom Brijegu: Traži da se Thompson kazni

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković reagirao je na koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, na kojem su istaknuti simboli NDH i uzvikivan poklič Za dom spremni. Poručio je da takvi postupci ne smiju ostati bez reakcije institucija.

Stanivuković je u objavi naveo da očekuje barem prekršajni nalog za Marka Perkovića Thompsona, ocijenivši da su njegovi postupci "za krivičnu prijavu". Pritom je upitao hoće li se nastaviti praksa da se, kako tvrdi, kažnjavaju samo Srbi.

"To nije pitanje glazbe niti kulture"

"Najoštrije osuđujem isticanje simbola NDH i pokliča 'Za dom spremni'. To nije pitanje glazbe niti kulture, to je pitanje odnosa prema fašizmu i povijesnom revizionizmu", poručio je.