Demonstranti pred Tužilaštvom pročitali zahtjeve

Učesnici današnjih protesta stigli su pred Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Skandirali su: „Izlazite napolje!“. Čuju se zvižduci učesnika protesta koji su u Radićevoj ulici, u Sarajevu sa transparentima.

Na protestu su pročitali zahtjeve: Ostavke, servisiranje tramvaja, povlačenje starih tramvaja, objavljivanje svih detalja iz istrage i objavljivanje snimaka u trenutku nesreće. Demonstranti su poručili "Cijeli region je uz nas, jači smo od sistema"!

Također, poručili su kako su zadovoljni ostavkom direktora GRAS-a Senada Mujagića, koji je danas podnio ostavku što je potvrdio i pred medijima u sjedištu GRAS-a na Otoci.