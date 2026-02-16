Demonstranti pred Tužilaštvom pročitali zahtjeve

Demonstranti su poručili: "Cijeli region je uz nas, jači smo od sistema"

Protest pred zgradom Tužilaštva KS. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

16.2.2026

Učesnici današnjih protesta stigli su pred Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Skandirali su: „Izlazite napolje!“. Čuju se zvižduci učesnika protesta koji su u Radićevoj ulici, u Sarajevu sa transparentima.

Na protestu su pročitali zahtjeve: Ostavke, servisiranje tramvaja, povlačenje starih tramvaja, objavljivanje svih detalja iz istrage i objavljivanje snimaka u trenutku nesreće.

Demonstranti su poručili "Cijeli region je uz nas, jači smo od sistema"!

Također, poručili su kako su zadovoljni ostavkom direktora GRAS-a Senada Mujagića, koji je danas podnio ostavku što je potvrdio i pred medijima u sjedištu GRAS-a na Otoci.

Vezane vijesti
