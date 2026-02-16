Umjesto bijega u opoziciju, i Ćudićka treba dati ostavku

U trenucima dok se sarajevskim ulicama valjao opravdani protest mladih ljudi zbog dugogodišnje nesposobnosti kantonalne Vlade i nebrige o ljudskim životima, počinje raslojavanje unutar već propale Trojke.

Sabina Ćudić, dugogodišnja čelnica, a sada i zvanično predsjednica, Naše stranke preko noći želi da prebjegne na stranu onih koji se bune protiv njene vlasti.

Prvo, Uk i ekipa još nisu podnijeli pismene i neopozive ostavke. Drugo, za stanje u GRAS-u krivi su i Edin Forto i Nihad Uk. Zajedno su bili punih sedam godina na čelu Vlade KS.

Užasan odnos prema javnom preduzeću, tajni ugovori o izgradnji tramvajske pruge i nabavci tramvaja, Dinokio, laganje javnosti i internet vladanje odvojeno od stvarnosti, godinama nisu smetali Ćudićki. Naprotiv.

Da se ne govori o njenim podvalama o tobože važnim susretima u Vašingtonu. Ali, ovdje je poenta u tome da Naša stranka svu krivicu želi da prebaci na SDP ili indirektno i Konakovića, koji je zaista pravi šerif u Kantonu već više od 10 godina.

Ćudićkino igranje kameleona neće prihvatiti mladi ljudi. Da je iole moralna i politički poštena i ona bi preuzela svoju odgovornost: Ponudila ostavku na mjesto predsjednice Naše stranke.