Forto: Mogući novi protesti prijevoznika

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se danas s predstavnicima Konzorcija „Logistika BiH”. Tema sastanka bili su sve učestaliji problemi s kojima se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine suočavaju prilikom ulaska u šengenski prostor, posebno u vezi s primjenom pravila 90/180 i nedopuštanjem ulaska od kontrolnih organa Republike Hrvatske.

Predstavnici prijevoznika su istakli da je u proteklom periodu intenziviran problem vraćanja vozača s granice, što ozbiljno ugrožava poslovanje transportnih kompanija i stabilnost međunarodnog prijevoza robe. Upozorili su da, ukoliko se situacija hitno ne razriješi, postoji realna mogućnost novih regionalnih protesta na graničnim prijelazima.

- Naši vozači održavaju ekonomiju u pokretu i ako im se onemogućava pravo na rad, protesti su sasvim opravdana reakcija - izjavio je ministar Forto, ponovivši da prijevoznici i vozači u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH imaju sagovornika, partnera i punu podršku u rješavanju ovog problema.

Ministar je prijevoznike informirao o nedavnim sastancima s predstavnicima evropskih institucija u Briselu kod kojih je insistirao na rješavanju ovog pitanja na nivou Evropske unije. Izrazio je zabrinutost zbog izostanka konkretnih mjera i nedovoljnog interesa Evropske komisije za pronalazak održivog rješenja za vozače u međunarodnom prijevozu.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine danas će predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto uputiti prijedlog za hitno sazivanje zajedničke sjednice s Vladom Republike Hrvatske na ovu temu i naglasiti važnost aktivnog učešća svih nadležnih aktera, uključujući Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Također, ministar Forto će u narednim danim održati sastanke s međunarodnim predstavnicima te insistirati na postizanju trajnog rješenja koje će zaštitit interese prijevoznika iz Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Ministarstva.