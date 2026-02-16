Eksperti o ostavci Nihada Uka: Tehnički mandat može potrajati

Tokom jučerašnjih protesta koji su održani u glavnom gradu, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk oglasio se saopćenjem u kojem je podnio ostavku. Međutim, postavlja se pitanje šta njegova ostavka znači u praksi i da li je ovo samo politička predstava i mazanje očiju javnosti ili stvarno preuzimanje političke odgovornosti. Zakonom o Vladi Kantona Sarajevo (član 12. stav 3) propisano je da se, kada premijer podnese ostavku, smatra da su ostavku podnijeli i svi ostali članovi Vlade.

- U tom slučaju premijer i ministri Vlade u ostavci nastavljaju obavljati poslove iz svoje nadležnosti do izbora nove Vlade Kantona Sarajevo, jer to jasno proizlazi iz člana 13. stav 1. u vezi sa članom 10. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo. Naime, tim članovima je propisano da ako Skupština Kantona Sarajevo prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada u ostavci nastavljaju obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti do izbora nove Vlade – objasnio je profesor ustavnog prava Milan Blagojević. Potvrda ostavke Ovo je potvrdio i advokat i pravni stručnjak Nedim Ademović koji je kazao da premijer mora pisanim putem dati ostavku predsjedavajućem Skupštine KS, a na prvoj narednoj sjednici Skupština KS može potvrditi ostavku premijera Uka.

- U tom slučaju, smatra se da je cjelokupna Vlada KS dala ostavku, jer bez premijera nema ni konkretne vlade. Nakon toga, KS je dužan u roku od 60 dana izabrati novu vladu, potvrditi je, a do tada stara Vlada nastavlja raditi u cijelosti u skladu sa Ustavom KS i zakonima – kazao je Ademović za „Avaz“. Stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin dodaje da do imenovanja nove Vlade, stara radi, ali bez političkih odluka većeg formata.

