Eksperti o ostavci Nihada Uka: Tehnički mandat može potrajati

Tokom jučerašnjih protesta koji su održani u glavnom gradu, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk oglasio se saopćenjem u kojem je podnio ostavku. Međutim, postavlja se pitanje šta njegova ostavka znači u praksi i da li je ovo samo politička predstava i mazanje očiju javnosti ili stvarno preuzimanje političke odgovornosti.
Zakonom o Vladi Kantona Sarajevo (član 12. stav 3) propisano je da se, kada premijer podnese ostavku, smatra da su ostavku podnijeli i svi ostali članovi Vlade.
- U tom slučaju premijer i ministri Vlade u ostavci nastavljaju obavljati poslove iz svoje nadležnosti do izbora nove Vlade Kantona Sarajevo, jer to jasno proizlazi iz člana 13. stav 1. u vezi sa članom 10. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo. Naime, tim članovima je propisano da ako Skupština Kantona Sarajevo prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada u ostavci nastavljaju obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti do izbora nove Vlade – objasnio je profesor ustavnog prava Milan Blagojević.
Potvrda ostavke
Ovo je potvrdio i advokat i pravni stručnjak Nedim Ademović koji je kazao da premijer mora pisanim putem dati ostavku predsjedavajućem Skupštine KS, a na prvoj narednoj sjednici Skupština KS može potvrditi ostavku premijera Uka.
- U tom slučaju, smatra se da je cjelokupna Vlada KS dala ostavku, jer bez premijera nema ni konkretne vlade. Nakon toga, KS je dužan u roku od 60 dana izabrati novu vladu, potvrditi je, a do tada stara Vlada nastavlja raditi u cijelosti u skladu sa Ustavom KS i zakonima – kazao je Ademović za „Avaz“.
Stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin dodaje da do imenovanja nove Vlade, stara radi, ali bez političkih odluka većeg formata.
- Vlada nastavlja raditi, ali, dakle, u tehničkom mandatu, bez krupnih političkih odluka, više se tu radi o održavanju sistema. Administracija, javne službe, budžetske obaveze... Sve funkcioniše normalno – kazao je Trlin.
Tehnički mandat može potrajati
- Sljedeći potez povlači Skupština Kantona Sarajevu koja pokreće izbor novog mandatara. Stranke koje imaju većinu pregovaraju o novom premijeru i sastavu Vlade (mogu se zadržati isti ministri ili će biti šira rekonstrukcija). Nova vlada se bira tako što se predlaže kandidat za premijera (mandatar). On onda predlaže ministre. Skupština glasa o potvrdi Vlade. Nakon potvrde Vlada preuzima puni mandat. Ako postoji stabilna većina, može se to desiti brzo (sedmice), a ako su odnosi zategnuti, pregovori se razvuku i tehnički mandat će potrajati – kazao je Trlin za „Avaz“.