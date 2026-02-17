SARAJEVO

Kolaps u saobraćaju: Velike kolone nakon snježnih padavina

Vozači usporeno saobraćaju i česta su zadržavanja

Velike kolone. Avaz

Irmela Šabanović

17.2.2026

Velike gužve zabilježene su jutros na ulicama Sarajeva koje je osvanulo pod bijelim pokrivačem. 

Formirale su se duge kolone vozila, a saobraćaj se kreće znatno sporije nego inače.

Vozači usporeno saobraćaju i česta su zadržavanja. 

Veliki broj automobila koji ulazi u grad i kreće se glavnim saobraćajnicama uzrokuje svakodnevne blokade, a loši vremenski uslovi dodatno otežavaju kretanje kroz Sarajevo.

# KOLAPS
# KOLONE
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
