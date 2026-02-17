TRAGEDIJA

Srceparajući prizori na mjestu pogibije Erdoana Morankića: Građani u suzama ostavljaju cvijeće

Žale za ugašenim mladim životom

Mjesto pogibije Erdoana Morankića. Avaz

Piše: Evelin Trako

17.2.2026

U četvrtak, 12.02. 2026., desila se velika tragedija kada je tramvaj, koji je izlazio na glavnu saobraćajnicu, iskočio iz šina usmrtivši studenta Erdoana Morankića.

Povrijeđene su četiri osobe, a jedna od njih je 17-godišnja Ella Jovanović kojoj je amputirana noga.

Na mjestu gdje je Morankić poginuo građani već danima ostavljaju cvijeće, uplakani, žaleći za ugašenim mladim životom.

Podsjećamo, iz istog razloga građani, srednjoškolci i studenti već pet dana protestuju, traže promjene i sigurniju budućnost.

# TRAMVAJ
# ERDOAN MORANKIĆ
