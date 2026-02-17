Studenti iz Novog Sada uz Sarajevo: "Vašu bol dobro poznajemo"

Studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu uputili su saučešće porodici i prijateljima stradalog mladića Erdoana Morankića koji je poginuo 12. februara u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Poželjeli su brz oporavak povrijeđenima, dok su Sarajlijama poručili da su uz njih.

- Bol i bijes koje danas osjećate dobro poznajemo. Novi Sad još nosi ranu od pada nadstrešnice - naveli su novosadski studenti.

Kako su istakli, u danima poslije tragedije gledali su poznate obrasce: izbjegavanje odgovornosti, odugovlačenje i poruku sile umjesto empatije, kroz pritiske i intervencije nad studentima i građanima.

Sarajevu su poručili: "Niste sami", kako prenosi Beta.

- U žalosti smo zajedno, ali i u zahtjevu za istinom, odgovornošću i sistemom koji štiti živote, a ne sopstveni mir. Uz vas smo - zaključili su studenti FTN-a i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Napomenimo da su četiri osobe povrijeđene u ovoj nesreći dok mladi u Sarajevu protestuju već peti dan u potrazi za istinom.

U međuvremenu je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio ostavku jer su učesnici protesta to tražili, a ovim potezom, pada cijela Vlada KS.

Naredni potez je na kantonalnim zastupnicima i da li će prihvatiti ili ne njegovu ostavku.