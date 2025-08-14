Studenti apeliraju da djeca ostanu kod kuće, uhapšeno više osoba

Studenti su uoči večerašnjih protesta u više gradova Srbije uputili hitan apel građanima da ne dovode djecu i životinje kako bi se sačuvala sigurnost svih učesnika.

- Poštovani sugrađani, zbog bezbjednosti svih učesnika molimo vas da na protest ne dovodite životinje niti djecu. Okupljanja ovog tipa podrazumijevaju povećanu buku, gužvu i nepredvidive situacije koje mogu ugroziti njihovu sigurnost i izazvati stres. Naša je zajednička odgovornost da brinemo o najosjetljivijima - naveli su studenti putem društvenih mreža.

Prema izvještajima N1 Srbija, najmanje tri osobe uhapšene su u Vrbasu zbog učešća na studentskom protestu u utorak.

Ovo se dešava uoči večerašnjih protesta, nakon sinoćnjih kada su pristalice Srpske narodne stranke gađale građane različitim predmetima.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopćilo je da je uhapsilo muškarca koji je, kako tvrde, udario policajca B.S. u predjelu grudi, čime je izvršio krivično djelo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Po nalogu tužilaštva, uhapšeni je zadržan do 48 sati, u kojem roku će biti priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.