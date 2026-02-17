Novi načelnik Vareša Malik Rizvanović za "Avaz": Varešu potrebna nova ulaganja

Kandidat SDA Malik Rizvanović novi je načelnik Općine Vareš. Na izborima u nedjelju on je ostvario ubjedljivu pobjedu ispred četiri protukandidata, a u razgovoru za “Avaz” otkriva da podršku blizu 50 posto građana ni sam nije očekivao.

Osnovne stvari

- Očekivao sam 300 – 400 glasova manje. Zahvaljujem se građanima i obećavam da ću opravdati njihovo povjerenje – kaže Rizvanović.

Rizvanović je diplomirani inžinjer mašinstva, uposlenik Željeznica FBiH. Rođen je 1987. godine.

- Čovjek s 38 godina nije više ni toliko mlad. Smatram da je čovjek s 20 godina radnog staža sasvim zreo i u pravim godinama za ovako ozbiljne pozicije – dodaje Rizvanović.

Bez obzira na političke podjele u ostatku zemlje, obećava da će biti načelnik svih građana jer, kako kaže, Vareš živi u takvom duhu, bez podjela po nacionalnoj pripadnosti.

- Varešu su neophodni izgradnja lokalnih i regionalnih cesta, nove investicije, firme i industrijske zone, koje trebaju da povećaju broj zaposlenih. To su osnovne stvari kojima načelnik Vareša treba u narednom periodu da se bavi. Pozivam sve investitore da nas posjete i da razgovaramo o ulaganjima u Vareš – ističe Rizvanović.

Uključiti stručnjake

Komentirajući nalaze testiranja na prisutnost olova u krvi i informacije o trovanju stanovnika rudarskog gradića, Rizvanović kaže da je zdravlje građana na prvom mjestu.

- To je nulti prioritet i o tome ne želim da diskutujem. Ja sam već u razgovorima s višim nivoima, s vladama ZDK i FBiH i tražit ću njihovu pomoć, jer ovo je problem koji prevazilazi mogućnosti Općine Vareš i nadležnog Doma zdravlja. Očekujem uključivanje svih institucija i stručnjaka iz raznih oblasti, kako bismo riješili ovaj problem. On nije nastao jučer, traje već duži niz godina i tek tako se ne može riješiti. Vareš je rudarski grad i kao takav primarno može i ostati, ali uz poštivanje svih zakona i okolišnih dozvola – naglašava Rizvanović.