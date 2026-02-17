EMMAUS osigurao brašno Crvenom križu i Merhametu Bihać za pomoć socijalno ugroženima

17.2.2026

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” osiguralo je humanitarnu pomoć za građane Bihaća, donirajući brašno koje će tokom ramazana biti podijeljeno najugroženijim porodicama, čime je dodatno ojačana mreža podrške za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Humanitarna organizacija MFS-EMMAUS iz Doboj Istoka uručila je po 1.000 tona brašna Crvenom križu Grada Bihaća i MDD Merhametu Bihać.

Dopremanje pomoći. Fena

Predsjednik MDD Merhamet Bihać Fikret Draganović istakao je da donacija dolazi u izuzetno važnom trenutku, s obzirom na to da su u toku pripreme za organizaciju ramazanskih iftara i podjelu paketa pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja na području grada.

Prema njegovim riječima, ova podrška značajno će olakšati organizaciju humanitarnih aktivnosti i omogućiti da pomoć stigne do većeg broja korisnika.

Osim u Bihaću, pomoć je dostavljena i u Veliku Kladušu, gdje EMMAUS upravlja javnom kuhinjom, čime je obuhvaćen širi krug korisnika humanitarnih programa ove organizacije.

