U dvije odvojene saobraćajne nesreće kod Kaknja povrijeđena jedna osoba

Na dionici autoputa A1 na lokalitetu Zli Brijeg kod Kaknja, gdje su se jutros dogodile dvije saobraćajne nesreće, saobraćaj je sada u potpunosti normaliziran - potvrdili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Kako je Feni izjavila glasnogovornica MUP-a ZDK Lejla Ekinović, u saobraćajnim nesrećama sudjelovala su četiri putnička vozila.

- Saobraćaj je nakon obavljenog uviđaja te uklanjanja automobila, ponovo potpuno normalizovan u 9.45 sati. Nakon prve nesreće, dvije osobe su prevezene u Dom zdravlja Kakanj, a jedna je prevezena i u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede - navela je Ekinović.

U drugoj nesreći nije bilo povrijeđenih i pričinjena je samo materijalna šteta.