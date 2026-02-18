Student Anel Folić: Neka ministri objave kako su došli do diploma

Kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu i danas su se okupili građani kako bi izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost nakon tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić, dok su četiri osobe zadobile teške povrede.

Student Internacionalnog univerziteta Anel Forić iznio je svoje zahtjeve, naglasivši da ne govori u ime bilo koje organizacije.

- Ne predstavljam nikakvu organizaciju, ali bih volio da postavim pitanje i iznesem zahtjev da svi ministri objave kako su došli do svojih diploma. Također, terbaju da se objave svi finansijski dokumenti iz GRAS-a, posebno oni koji su vezani za održavanje, pa da vidimo, ako je održavanje bilo uredno, zašto je tramvaj bio neispravan - poručio je Forić.