Pokret "My Voice, My Choice" podržao proteste u Sarajevu

Pokret "My Voice, My Choice" pružio je podršku građanima Sarajeva koji već danima protestuju nakon teške tramvajske nesreće.
U objavi na Instagramu, pokret je podsjetio na tragediju u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, dok su još četiri osobe povrijeđene, uključujući i 17-godišnju djevojku kojoj je amputirana noga.
Iz pokreta su poručili da podržavaju masovne proteste u Sarajevu, na kojima građani traže odgovornost nadležnih.
Istakli su da demonstranti zahtijevaju transparentnu istragu nesreće, smjenu odgovornih za gradski prijevoz, imenovanje novog rukovodstva u javnom preduzeću GRAS te povlačenje svih zastarjelih vozila iz javnog gradskog prijevoza.
- Stojimo uz demonstrante - naveli su iz pokreta u objavi.