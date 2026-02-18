Pokret "My Voice, My Choice" podržao proteste u Sarajevu

U objavi na Instagramu, pokret je podsjetio na tragediju u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, dok su još četiri osobe povrijeđene, uključujući i 17-godišnju djevojku kojoj je amputirana noga.

Pokret "My Voice, My Choice" pružio je podršku građanima Sarajeva koji već danima protestuju nakon teške tramvajske nesreće.

Iz pokreta su poručili da podržavaju masovne proteste u Sarajevu, na kojima građani traže odgovornost nadležnih.

Istakli su da demonstranti zahtijevaju transparentnu istragu nesreće, smjenu odgovornih za gradski prijevoz, imenovanje novog rukovodstva u javnom preduzeću GRAS te povlačenje svih zastarjelih vozila iz javnog gradskog prijevoza.

- Stojimo uz demonstrante - naveli su iz pokreta u objavi.