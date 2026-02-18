Radončić: Bećirović i Konaković moraju otići pred demonstrante!

Član Predsjedništva BiH i samozvani lider, danima su se sakrili u svojim kabinetima i kukavički bježe od građana

Radončić: Oštra poruka za Bećirovića i Konakovića. Avaz - Fena

S. S.

18.2.2026

Nedopustiva je šutnja samozvanih bošnjačkih lidera, poručio je predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

- Već danima prisustvujemo opravdanoj pobuni mladosti zbog užasne tramvajske nesreće i gubitka života jednog mladog i talentovanog čovjeka i teškog ranjavanja djevojčice.

Dok svi mi podržavamo mlade i neotuđivo pravo javnosti da sazna za sve mutne poslove u i oko GRAS-a, Denis Bećirović, prvi u Bošnjaka i član Predsjedništva BiH i Dino Konaković, suvereni desetogodišnji šef Kantona Sarajevo i samozvani bošnjački lider, sramotno šute. A, poznato je, javno su se dopisivali sa svim i svakim, čak na bizarno niskom nivou.

Demonstracije se održavaju na stotinjak metara od njihovih kabineta.

Zato, izvoli Denise Bećiroviću, izvoli Dino Konakoviću, izađite pred nezadovoljni narod.

To je vaša moralna i politička obaveza i odgovornost, a ne da se kukavički zabarakadirate u kabinete i danima šutite!

I, olako i drsko računate da će ovo sve brzo proći, a kantonalna vlada i talovi svakako ostati u tehničkom mandatu.

Nakon svega, i vas ste dvojica u tehničkom mandatu, jer su građani pokazali šta misle o vašim strankama i vašim politikama - poručio je Radončić.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# FAHRUDIN RADONČIĆ
