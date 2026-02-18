"Oštra nula" poziva Banjalučane na skup solidarnosti za Erdoana Morankića

Neformalno udruženje građana „Oštra nula“ poziva sve građane i građanke Banja Luke da im se pridruže sutra u 18:00 na Građi, kako bi odali počast studentu Erdoanu Morankiću i poslali jasnu poruku solidarnosti građanima i građankama Sarajeva.

- Solidarnost je naša snaga, jer ne pristajemo na podjele i na sistem koji nas ubija - poručuju iz udruženja „Oštra nula“.

Podsjećamo, u Sarajevu se održavaju protesti nakon jezive tramvajske nesreće u kojoj je stradao student Erdoan Morankić, a četiri osobe su teško povrijeđene.