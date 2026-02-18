Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUTRA U 18 SATI

"Oštra nula" poziva Banjalučane na skup solidarnosti za Erdoana Morankića

Solidarnost je naša snaga, jer ne pristajemo na podjele i na sistem koji nas ubija

Protesti u Sarajevu. Avaz

M. Až.

18.2.2026

Neformalno udruženje građana „Oštra nula“ poziva sve građane i građanke Banja Luke da im se pridruže sutra u 18:00 na Građi, kako bi odali počast studentu Erdoanu Morankiću i poslali jasnu poruku solidarnosti građanima i građankama Sarajeva.

Poziv na okupljanje. Instagram

- Solidarnost je naša snaga, jer ne pristajemo na podjele i na sistem koji nas ubija - poručuju iz udruženja „Oštra nula“.

Podsjećamo, u Sarajevu se održavaju protesti nakon jezive tramvajske nesreće u kojoj je stradao student Erdoan Morankić, a četiri osobe su teško povrijeđene.

# BANJA LUKA
# ERDOAN MORANKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.