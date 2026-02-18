META DIGITALNIH NAPADA

Hayat TV upozorio: Ne nasjedajte, ovo nema nikakve veze sa našom medijskom kućom

Također, Hayat ima svoje oficijelne kanale na društvenim mrežama preko kojih komunicira sa svojim gledaocima i čitaocima

Hayat.

A. O.

18.2.2026

Hayat je posljednjih dana postao meta digitalnih napada. Na jednom TikTok profilu koji kruži internetom se skupljaju donacije na kojem se koriste kadrovi i slike iz emisije „Ispuni mi želju“.

- Ovim putem želimo upozoriti gledatelje i korisnike društvenih mreža da Hayat na ovakav način ne prikuplja nikakva sredstva. Također, Hayat ima svoje oficijelne kanale na društvenim mrežama preko kojih komunicira sa svojim gledaocima i čitaocima.

TikTok kanal Hayat TV je lažan i nema nikakve veze sa našom medijskom kućom. Još jednom podsjećamo da se Hayat oglašava preko svojih oficijelnih kanala na Facebooku, Instagramu, X-u i YouTube-u - naveli se iz ove TV kuće.

