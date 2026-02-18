Hayat TV upozorio: Ne nasjedajte, ovo nema nikakve veze sa našom medijskom kućom

Hayat je posljednjih dana postao meta digitalnih napada. Na jednom TikTok profilu koji kruži internetom se skupljaju donacije na kojem se koriste kadrovi i slike iz emisije „Ispuni mi želju“.

- Ovim putem želimo upozoriti gledatelje i korisnike društvenih mreža da Hayat na ovakav način ne prikuplja nikakva sredstva. Također, Hayat ima svoje oficijelne kanale na društvenim mrežama preko kojih komunicira sa svojim gledaocima i čitaocima.

TikTok kanal Hayat TV je lažan i nema nikakve veze sa našom medijskom kućom. Još jednom podsjećamo da se Hayat oglašava preko svojih oficijelnih kanala na Facebooku, Instagramu, X-u i YouTube-u - naveli se iz ove TV kuće.