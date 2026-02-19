Studenti Akademije likovnih umjetnosti: Pravda se mora tražiti na odgovoran, dostojanstven i nenasilan način

Asocijacija studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu oglasila se povodom tramvajske nesreće u kojoj je poginuo njihov kolega Erdoan Morankić (23) te su, u svjetlu aktuelnih protesta, istakli kako imaju jedan zahtjev.

Istakli su da je Erdoan bio uzoran građanin, predan i talentovan student, mlad i perspektivan čovjek pred kojim je stajao čitav život.

- Za nas je bio mnogo više od kolege - bio je prijatelj, oslonac i dio naše zajednice. Njegov prerani odlazak ostavio je nenadoknadiv gubitak i prazninu koju je teško opisati riječima. U stanju duboke tuge i šoka, u danima koji su uslijedili nakon tragedije, nismo bili u mogućnosti odgovoriti na brojne medijske upite. Naša šutnja nije bila znak nezainteresovanosti, već potreba da u miru i dostojanstvu tugujemo za našim kolegom i pružimo podršku njegovoj porodici i jedni drugima. Izražavamo iskrenu podršku Elli i njenoj porodici, kao i svim povrijeđenima i njihovim najbližima, uz želju za što brži oporavak - navode Erdoanove kolege.

Smatraju da se pravda mora tražiti i ostvarivati na odgovoran, dostojanstven i nenasilan način.

- U periodu od dana tragedije do danas, suočeni s dubokom tugom i bolom koje i dalje nosimo, i koje ćemo nositi do kraja života, nastojali smo pronaći snagu da se kao zajednica saberemo i organizujemo. Uz žalovanje za našim kolegom, vrijeme smo iskoristili za zajedničko promišljanje o tome šta je suštinski važno i šta kao studenti tražimo. Naš zahtjev je jasan i nedvosmislen – da se poduzmu konkretni i sistemski koraci kako bi se spriječilo da se ovakva tragedija ikada više ponovi. To podrazumijeva uspostavljanje jasnih i efikasnih mehanizama odgovornosti, transparentno utvrđivanje činjenica te imenovanje i sankcionisanje odgovornih lica, bilo da se radi o pojedincima, više njih ili propustima unutar samog sistema - objašnjavaju.

Ukoliko se pokaže da su uzrok tragedije sistemske slabosti, insistiraju na njihovoj temeljitoj analizi i reorganizaciji, kako bi se osigurala stvarna i trajna sigurnost za sve.

- Izražavamo duboko nezadovoljstvo i najoštrije osuđujemo svako korištenje imena i smrti našeg prijatelja u političke svrhe, kao i svaki oblik senzacionalizma, manipulacije i neprimjerenog javnog istupanja. Smatramo da je dužnost svih nas da u ovim trenucima pokažemo poštovanje i empatiju prema porodici, prijateljima i kolegama preminulog. Skrnavljenje njegovog imena kroz nasilje, divljaštvo ili političke konotacije smatramo neprihvatljivim. Podržavamo isključivo mirne i dostojanstvene oblike izražavanja pijeteta, bez političkih obilježja i bez ikakvog nasilja. Ograđujemo se od svakog postupka koji odstupa od tih principa - naglašavaju iz Asocijacije studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu te dodaju da će svom Erdoanu odati počast na miran, dostojanstven i solidaran način, čuvajući uspomenu na njega s poštovanjem koje on zaslužuje.