Zuhrić oštro poručio: Uk podnio ostavku, a prima platu, ima vozača, Ministarstvo saobraćaja je leglo korupcije

Nakon što je Komisija za izbor i imenovanja Kantona Sarajevo prihvatila ostavku Nihada Uka na mjestu premijera KS, novinarima se obratio i zastupnik u Skupštini KS Albin Zuhrić.
On je rekao da se radi o "šarenoj laži proceduralnosti" kada je riječ o Vladi KS.
- Uk je podnio ostavku tako da će dolaziti na posao, imati vozača, primati platu, potpisivati odluke i odlučivati šta se događa u ovom kantonu do izbora - smatra on.
Smatra da bi trebali imenovati vršioca dužnosti kao što je to učinjeno kada je Edin Forto odlučio napustiti poziciju premijera KS i postati državni ministar.
Komentarisao je i saopćenje Tužilaštva KS o tome da izuzimaju dokumentaciju iz Ministarstva saobraćaja KS i GRAS-a, nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog.
- Drago mi je da su ušli u Ministarstvo saobraćaja KS, to je crna rupa, svjetlost ne izlazi odatle, a kamoli informacije - naveo je on.
Apelovao je i da pogledaju "sakrivene ugovore" te dodao da se radi o "leglu korupcije".
Napomenimo da je, nakon odluke Komisije za izbor i imenovanje KS, zakon obavezuje ministre da nastave obnašati svoje funkcije do formiranja nove vlade.
Sljedeći korak je na Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo koji bi trebali zakazati sjednicu.