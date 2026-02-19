Zuhrić oštro poručio: Uk podnio ostavku, a prima platu, ima vozača, Ministarstvo saobraćaja je leglo korupcije

Nakon što je Komisija za izbor i imenovanja Kantona Sarajevo prihvatila ostavku Nihada Uka na mjestu premijera KS, novinarima se obratio i zastupnik u Skupštini KS Albin Zuhrić.

On je rekao da se radi o "šarenoj laži proceduralnosti" kada je riječ o Vladi KS.

- Uk je podnio ostavku tako da će dolaziti na posao, imati vozača, primati platu, potpisivati odluke i odlučivati šta se događa u ovom kantonu do izbora - smatra on.

Smatra da bi trebali imenovati vršioca dužnosti kao što je to učinjeno kada je Edin Forto odlučio napustiti poziciju premijera KS i postati državni ministar.