ŠARENA LAŽA

Zuhrić oštro poručio: Uk podnio ostavku, a prima platu, ima vozača, Ministarstvo saobraćaja je leglo korupcije

Smatra da bi trebali imenovati vršioca dužnosti kao što je to učinjeno kada je Edin Forto odlučio napustiti poziciju premijera KS

Albin Zuhrić. Fena

M. P.

19.2.2026

Nakon što je Komisija za izbor i imenovanja Kantona Sarajevo prihvatila ostavku Nihada Uka na mjestu premijera KS, novinarima se obratio i zastupnik u Skupštini KS Albin Zuhrić.

On je rekao da se radi o "šarenoj laži proceduralnosti" kada je riječ o Vladi KS.

- Uk je podnio ostavku tako da će dolaziti na posao, imati vozača, primati platu, potpisivati odluke i odlučivati šta se događa u ovom kantonu do izbora - smatra on.

Smatra da bi trebali imenovati vršioca dužnosti kao što je to učinjeno kada je Edin Forto odlučio napustiti poziciju premijera KS i postati državni ministar.

Komentarisao je i saopćenje Tužilaštva KS o tome da izuzimaju dokumentaciju iz Ministarstva saobraćaja KS i GRAS-a, nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog.

- Drago mi je da su ušli u Ministarstvo saobraćaja KS, to je crna rupa, svjetlost ne izlazi odatle, a kamoli informacije - naveo je on.

Apelovao je i da pogledaju "sakrivene ugovore" te dodao da se radi o "leglu korupcije".

Napomenimo da je, nakon odluke Komisije za izbor i imenovanje KS, zakon obavezuje ministre da nastave obnašati svoje funkcije do formiranja nove vlade.

Sljedeći korak je na Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo koji bi trebali zakazati sjednicu.

