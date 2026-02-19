Pet probosanskih stranaka potpisalo sporazum o zajedničkom nastupu za NSRS: SDA i BH Zelene nisu zvali

U Banjoj Luci je danas pet stranaka potpisalo sporazum o zajedničkom nastupu za nivo Narodne skupštine RS na oktobarskim izborima.

Sporazum su potpisali SDP BiH, NiP, NES, Naprijed, PDA i poslanici u NSRS.

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je kazao da će zajedno djelujući učiniti sve da kada je u pitanju politika, ekonomski napredak i društveno uređenje da se u naredne četiri godine standard poveća.

Teške riječi

- Govorimo u listi za NSRS i zastupat ćemo interese građana RS, da budu na tragu evropskih standarda i da pravimo sinergiju između RS, FBiH i Brčko distrikta BiH - rekao je Nikšić.

Naveli su da stoji poziv i za druge stranke.

Predsjednik NES-a Nermin Ogrešević je kazao da je ovo pametan potez, da postoji povjerenje između ovih stranaka te da očekuje da će ovo biti uspješan sporazum.

Na pitanje da li je ovo bježanje od odgovornosti od problema u Sarajevu, Nikšić je kazao da je prvo on bio na putu, pa onda Konaković, pa da zbog toga nisu uspjeli ranije, da je slučajno to danas.

- Riječ je o strankama koje imaju infrastrukturu u RS, ponudili smo i onima koji nisu ovdje, s njima nismo ni razgovarali s njima još, rekli smo da se pridruže, nije vrijeme za vrijeđanje i teške riječi - kazao je.

Sedam dana

Na pitanje da li im je neugodno da se govori o izborima sedam dana nakon nesreće, Nikšić je kazao da to nema veze jedno s drugim, da se nesreće dešavaju, ali da je ova zloupotrijebljena u političke svrhe.

- Nesreća je nenadoknadiva, ali da smo mi došli tu sprati krv, ne zaslužuje komentar. Ne želim da se skrnavi spomen na tog mladića, ali život tu ne staje - istakao je Nikšić.

Nikšić je rekao da je Naša stranka donijela odluku da podnese ostavku bez konsultacije te da uvažavaju takvu odluku, ali da će obaviti razgovore.

- Nismo ni sjeli i pričali na tu temu, jer bi bilo licemjerno da se o tome razgovara prije nego prođe jedan period zbog spomena na mladića i djevojku - zaključio je Nikšić.

Inače, sporazum nisu potpisali SDA i BH Zeleni, koji uz SDP imaju najveći kapacitet u RS.